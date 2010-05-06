Сегодня из Киева в Москву отправится «Поезд Победы»

Сегодня, 6 мая, в 18.00 на Центральном железнодорожном вокзале Киев-пассажирский состоятся торжества по случаю отправления украинской делегации ветеранов войны в Москву для участия в праздничном параде Победы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Украинская делегация ветеранов отправится в Москву в 19.05 поездом №6 сообщением Киев-Москва, а возвратится 11 мая в 8 час. поездом №1 Москва-Киев. Ветеранов в Российскую Федерацию будут провожать представители Администрации Президента, правительства, Госмкомветеранов, Минтранссвязи, Минобороны и Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, 7 мая на Центральном железнодорожном вокзале Киев-пасажирский состоится торжественная встреча делегаций ветеранов из России и Беларуси.

Ветераны из Российской Федерации прибудут в Киев в 07.05 поездом №5 Москва-Киев, а в Москву отправятся 9 мая в 21.17 поездом №4 сообщением Киев-Москва.

Белорусская делегация прибудет в столицу Украины 7 мая в 08.50 поездом №85 Минск-Киев, а будет возвращаться домой после торжеств 9 мая в 18.25 поездом Киев-Минск.