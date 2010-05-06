ЮЗЖД назначила два дополнительные электропоезда
11:22, 06 мая 2010Транспорт/Связь
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Юго-Западная железная дорога для обеспечения перевозки увеличенного потока пассажиров в пригородном сообщении на майские праздники 8, 9 и 10 мая т.г. назначила два дополнительные электропоезда пригородного сообщения.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.
Назначены электрички № 6580 Борщаговка-техническая - Барышевка; № 6581 Барышевка – Борщаговка-техническая.
Юго-Западная железная дорога напоминает пассажирам, что проездные документы на поезда продаются в кассах предварительной продажи билетов.
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