ЮЗЖД назначила два дополнительные электропоезда

Юго-Западная железная дорога для обеспечения перевозки увеличенного потока пассажиров в пригородном сообщении на майские праздники 8, 9 и 10 мая т.г. назначила два дополнительные электропоезда пригородного сообщения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Назначены электрички № 6580 Борщаговка-техническая - Барышевка; № 6581 Барышевка – Борщаговка-техническая.

Юго-Западная железная дорога напоминает пассажирам, что проездные документы на поезда продаются в кассах предварительной продажи билетов.