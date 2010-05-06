На Харьковской детской железной дороге открыт Музей истории

К началу 70-го юбилейного сезона на Малой Южной создан Музей истории Харьковской детской железной дороги, в котором собраны раритеты с момента ее основания.

Как сообщила пресс-служба ЮЖД, фотографии, документы, кадры кинохроники, образцы технических обустройств прошлых десятилетий рассказывают о том, как здесь, на Малой Южной, увлеченно учились, трудились и отдыхали юные железнодорожники предыдущих поколений.

Среди музейных экспонатов — формы юных железнодорожников разных лет, фотографии наставников и воспитанников, сделанные в 1940-е, 50-е и 60-е годы, документы тех лет.

По словам директора музея истории Южной железной дороги Андрея Прохорова, который занимался сбором и подготовкой материалов, некоторые экспонаты музея — например, кадры кинохроники конца 30-х — начала 40-х годов, — можно смело назвать уникальными, поскольку они собраны по крупицам из киноархивов и до этого не демонстрировались широкому кругу зрителей.

Своеобразной изюминкой музея является действующий макет Малой Южной, который с точностью воссоздает вокзалы, станции, хозяйственные помещения, путевое сообщение и подвижной состав.

Еще одним экспонатом, переданным на памятное хранение, стало письмо в закрытом футляре, написанное нынешними воспитанниками детской дороги своим ровесникам в 2040 год — когда Малая Южная будет отмечать свое 100-летие.