«Внешторг» выведен из состава акционеров

ЗАО «Внешторг» (Харьков) выведено из состава акционеров Полтавского тепловозоремонтного завода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель предприятия.

По его словам, согласно информации, полученной от регистратора, осуществляющего учет прав собственности на ценные бумаги завода, пакет акций предприятия, которым владел «Внешторг», уменьшился с 85,8373% до 0%.

В то же время, размер пакета акций юридического лица ООО «Представительство Полтавский тепловозоремонтный завод» (Российская Федерация, Белгород) увеличился с 0% до 77,2723%.

Справка УНИАН. Полтавский тепловозоремонтный завод ремонтирует тепловозы ТЕП-70, 2ТЭ-116, ТЭМ-7 и М-62 всех модификаций.

Мощность завода рассчитана на ремонт 800 дизелей по 60-70 секций в месяц. 60% запасов производства изношены. 13% производства завода составляет производство запасных частей.