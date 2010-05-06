Доход «Астелита» вырос на 4,9%

В первом квартале 2010 года доход оператора мобильной связи «Астелит» (ТМ life:)) в долларовом выражении увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 4,9% - до 83 млн. долл. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

За этот же период доход life:) в гривне увеличился на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. В первом квартале 2010 года life:) достиг показателя EBITDA на уровне 5,8 млн. долл., что на 61,1% превышает показатель за первый квартал 2009 года. Оператор увеличил маржу EBITDA на 2,4 пункта - до 7,0% в первом квартале 2010 года, в основном, благодаря уменьшению соотношения затрат на интерконнект к общему доходу компании, а также сокращению расходов на продажи и маркетинг.

Общие потери за этот же период компании составили 26,5 млн. долл., что на 5,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

В первом квартале 2010 года абонентская база life:) уменьшилась на 2,5% и насчитывает 11,9 миллиона. При этом база активных абонентов выросла на 2,6% - до 8 миллионов пользователей.

Справка УНИАН. Национальный оператор мобильной связи life:) – лидер по привлечению новых абонентов, обслуживающий 11,9 миллиона абонентов (по состоянию на первый квартал 2010 года). Сеть life:) обеспечивает покрытие территории, на которой проживает 96% населения страны, и предоставляет возможность роуминга в 172 стране благодаря 468 роуминг-партнерам. Оператор первым на рынке внедрил технологию EDGE и предлагает своим абонентам широкое EDGE-покрытие: около 100% базовых станций в сети оператора обеспечивают работу EDGE. life:) предлагает высококачественные услуги мобильной связи для всех сегментов украинского общества.