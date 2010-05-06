Предправления Полтавского тепловозоремонтного переназначен Назаренко

Решением наблюдательного совета Полтавского тепловозоремонтного завода председателем правления – генеральным директором Полтавского тепловозоремонтного завода переназначен Олег НАЗАРЕНКО.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель предприятия.

По его данным, срок пребывания О.НАЗАРЕНКО в должности продлен с 30 апреля по 31 декабря 2010 года.

Кроме того, решением набсовета завода переназначены исполнительный директор Владимир ГРИЩЕНКО и главный бухгалтер Елена СОЛОВЬЁВА.

Справка УНИАН. Полтавский тепловозоремонтный завод ремонтирует тепловозы ТЕП-70, 2ТЭ-116, ТЭМ-7 и М-62 всех модификаций.

Мощность завода рассчитана на ремонт 800 дизелей по 60-70 секций в месяц. 60% запасов производства изношены. 13% производства завода составляет производство запасных частей.