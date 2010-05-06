Количество доменов третьего уровня увеличилось

Количество доменов третьего уровня в украинском домене .UA увеличилось в апреле по сравнению с мартом 2010 года на 1% - до 504,5 тыс. Об этом сообщили УНИАН в компании «Хостмастер».

Наибольший прирост количества доменов произошел в доменной зоне com.ua (рост – более 3,3 тыс.), в зоне net.ua (753) и др. Остальные доменные зоны также показали рост, за исключением некоторых зон.

Падение количества доменов произошло в доменной зоне org.ua (падение – 3144 домена), donetsk.ua (3 домена).

Количество доменов второго уровня в украинском домене .UA увеличилось в апреле по сравнению с мартом 2010 года почти на 2,9% - до 9244 доменов.

Справка УНИАН. Общество с ограниченной ответственностью «Хостмастер» создано в 2001 году ведущими украинскими специалистами в области Интернет-технологий - администраторами домена первого уровня .UA и публичных доменов второго уровня *.UA. Все учредители владеют равными долями в уставном фонде предприятия.

ООО «Хостмастер» является специализированным предприятием и ведет деятельность единственного вида - предоставление услуг по администрированию и сопутствующему техническому сопровождению домена .UA и публичных доменов в нем.