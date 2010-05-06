Эксперт: Украина превратится в технологического донора России

Украина может превратиться в технологического донора для России в случае слияния авиа- и судостроения.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции в Киеве высказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин БАДРАК.

Аргументируя свои слова, он напомнил, что в течение последних лет Россия не смогла модернизировать, как было задумано, военно-транспортный самолет Ил-76, не смогла до конца завершить проект боевого самолета пятого поколения.

Кроме того, по словам В.БАДРАКА, несмотря на мощный военно-промышленный комплекс, Россия почему-то делает попытки закупить легкую бронетехнику в Италии и тому подобное.

Касаясь темы заинтересованности России в тесном сотрудничестве, в частности, с украинскими судостроительными предприятиями «Море» и «Зарямашпроект», В.БАДРАК выразил сомнение в том, что Украина извлечет от этого на паритетных основах какую-то выгоду.

По мнению эксперта, российская сторона вряд ли сохранит предприятие «Море», которое занимается строительством и экспортом десантных кораблей на воздушной подушке, поскольку оно для нее является конкурентом на внешних рынках торговли вооружением.

Что касается второго судостроительного завода, то, как отметил В.БАДРАК, Россия, получив технологии производства газотурбинных двигателей для кораблей, потеряет к нему заинтересованность.

«Если мы думаем, что мы будем объединяться с Россией по всем параметрам, я хочу сказать, что это игра в одни ворота. Россия не может стать технологическим донором – она истощена, а при таких условиях мы не имеем права ориентироваться исключительно на Россию… Я не говорю, что сотрудничать с Россией не нужно, с ней нужно работать, но дозировано», - сказал В.БАДРАК.