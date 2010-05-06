В Черновцах подорожал проезд

С сегодняшнего дня в Черновцах вступили в действие новые повышенные тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость проезда в троллейбусе, которая была 75 копеек, теперь составляет 1 гривню. Подорожал, в среднем, на 25 копеек также проезд в автобусах.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре Черновицкого городского совета, с 6 мая стоимость проезда в Черновцах в автобусах большого класса составляет 1,50 грн. (была 1,25 грн.), в автобусах малого и среднего класса при длине маршрута до 10 км – 1,75 грн. (была 1,50 грн.), в автобусах малого и среднего класса при длине маршрута более 10 км – 2 грн. (была 1,75 грн.)

Стоимость месячных проездных билетов в троллейбусах установлена в размере 50 грн. для граждан, 15 грн. – для учеников общеобразовательных школ дневной формы обучения, 30 грн. – для студентов высших учебных заведений дневной формы обучения, средних специальных заведений и учащихся ПТУ.