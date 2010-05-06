Дороги Херсонщины готовы к туристическому сезону

Служба автомобильных дорог в Херсонской области подготовила дороги общего пользования к туристическому сезону.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины, в текущем году дорожники области уложили 7 км тонкослойного покрытия, отремонтировали 186,4 тыс. кв. м проезжей части автомобильных дорог (ликвидирована вся ямочность после зимнего периода эксплуатации), отремонтировали 1,3 км металлического барьерного ограждения, установили и заменили 460 дорожных знаков.

Кроме этого, дорожники спрофилировали обочины, заменили и установили 2 тыс. штук сигнальных столбов.

В ближайшее время будут окрашены: стояки и щиты дорожных знаков, металлическое барьерное ограждение, автопавильоны, горизонтальная дорожная разметка.

Справка УНИАН. Автомобильные дороги общего пользования Херсонской области соединяют практически всю Украину с Крымским полуостровом. Движение автотранспорта в летний период на отдельных маршрутах, в частности, на направлении от Херсона к Армянску (автодороги М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск км 177 – км 222, М-17 Херсон-Джанкой-Феодосия-Керчь, км 0 – км 114) возрастает по сравнению с зимним периодом в 5-6 раз и на отдельных участках составляет до 20 - 25 тыс. автомобилей в сутки. Такая нагрузка на автомобильные дороги нуждается в соответствующих мероприятиях по обеспечению безопасных и комфортных условий движения автотранспорта.