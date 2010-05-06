Минтранс доработает проект и титул перрона F в «Борисполе»

Кабинет министров Украины одобрил поданный Министерством транспорта и связи откорректированный проект и титул строения «Реконструкция и расширение перрона F государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» с поручением доработать его в двухдневный срок.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Минтранссвязи.

Согласно сообщению, отмеченный проект разработан научно-исследовательским институтом гражданской авиации «Украэропроект» и рекомендован к утверждению государственным предприятием «Укргосстройэкспертиза» Министерства регионального развития и строительства.

Генеральной подрядной организацией строительства является ОАО «Строительное управление № 813».

В то же время распоряжение Кабинета министров Украины от 27 декабря 2008 г. №1657 «Об утверждении проекта и титула строения реконструкции и расширения перрона «F» государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» признается утратившим действие.

Как сообщал УНИАН, распоряжением от 27 декабря 2008 г. №1657-р КМУ утвердил проект и титул строения реконструкции и расширения перрона «F» государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь». Общая сметная стоимость проекта - 297 млн. 524,45 тыс. грн. Срок строительства - 20 месяцев. Общая площадь перрона будет составлять 143 950 кв. м .

Генеральным планом подготовки Государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» к Евро-2012 предусмотрены, в частности, реконструкция и расширение существующих перронов.