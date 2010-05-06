В ГП «Дельта-лоцман» считают некорректными комментарии

На государственном предприятии «Дельта-лоцман» считают «преждевременными, некорректными и безосновательными комментарии и заявления» по инциденту с буксиром «Бугский», произошедшим 4 мая при проводке большого десантного корабля Черноморского флота Российской Федерации «Ямал» по фарватеру Днепро-Бугского лимана.

Как сказано в информации, распространенной пресс-службой ГП «Дельта-лоцман», причина и виновные этого инцидента будут определены исключительно по результатам работы и выводов специально созданной комиссии по расследованию соответствующего морского происшествия.

«Комментарии и заявления по этому поводу без учета выводов комиссии считаем преждевременными, некорректными и безосновательными», - сказано в информации пресс-службы.

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель пресс-службы Я.МАЛЕНЧЕНКО, «согласно нормативно-правовой базе, создание специальной комиссии по расследованию произошедшего инцидента находится в компетенции Министерства транспорта и связи Украины. До окончания работы комиссии никаких комментариев мы давать не можем».

В связи с вышеизложенным, в пресс-службе предприятия опротестовывают комментарий руководства Николаевского морского торгового порта о том, что в переворачивании буксира «Бугский» виноват лоцман предприятия «Дельта-лоцман».

Как сообщал УНИАН, 4 мая во время захода в Николаев большого десантного корабля Черноморского флота России «Ямал» на фарватере Днепро-Бугского лимана во время буксировки перевернулся кормовой буксир «Бугский». Трое членов экипажа буксира спрыгнули с борта в воду в последний момент перед аварией. «Ямал» поменял кормовой буксир и с опозданием был доставлен к набережной реки Ингул.

В тот же день один из руководителей Николаевского морского торгового порта заявил корреспонденту УНИАН, что в затоплении буксира «Бугский» виноват лоцман государственного предприятия «Дельта-лоцман», не сумевший скоординировать скорости корабля и кормового буксира, следовавшего сзади и заводившего корму судна при движении.

Российский корабль «Ямал» вместе с большим десантным кораблем Военно-морского флота Украины «Константин Ольшанский» будут принимать участие в праздновании 65-й годовщины Великой Победы. В Николаеве на набережной реки Ингул они пришвартованы бок о бок.