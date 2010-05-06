Турция и Украина договорились открыть паромное сообщение

Турция и Украина решили открыть паромное сообщение между турецким городом Синоп и крымской Ялтой, передает корреспондент УНИАН.

«На встрече с крымским руководством я довел до их сведения принятое вчера (5 мая) решение касательно организации паромной переправы между Синопом и Ялтой», - сказал министр иностранных дел Турции Ахмет ДАВУТОГЛУ в интервью журналистам, не сообщив подробностей.

Турецкий дипломат также заявил, что крымский регион «имеет большой потенциал» для экономического развития.

А.ДАВУТОГЛУ 6 мая во время визита в Крым встретился с крымским спикером Владимиром КОНСТАНТИНОВЫМ и премьером автономии Василием ДЖАРТЫ, 5 мая в Киеве - с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО.