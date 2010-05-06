В Хмельницком демонтировали станцию мобильного оператора

В Хмельницком демонтировали одну из базовых станций оператора мобильной связи “Астелит” (бренд “Life”).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии.

По информации пресс-службы, с помощью контрольных замеров установлено: базовая станция оператора вызывает значительное превышение допустимого уровня электромагнитного излучения в помещении станции переливания крови.

«Это подтвердили и работники пункта переливания крови, возле которого находилась станция, а также жители микрорайона. Они жаловались, что уровень электромагнитного излучения станции в несколько раз превышает норму”, - отметили в пресс-службе мэрии.

Мэрия направила предупреждение представителям “Астелита” с требованием в месячный срок привести показатели электромагнитного излучения на остальных станциях в норму. Если рекомендации не будут выполнены, все станции этого мобильного оператора, расположенные на объектах коммунальной собственности Хмельницкого, демонтируют.