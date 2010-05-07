В киевском метро сегодня начнет курсировать новый поезд

В метро Киева сегодня начнет курсировать новый поезд.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского метрополитена, торжественный запуск на линию нового серийного поезда производства Крюковского вагоностроительного завода состоится в 13:00 в электродепо «Харьковское» (ул. Бориспольская, 20а).

Как отметили в пресс-службе, запуск нового поезда в преддверие праздника посвящается 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Все участники мероприятия на новом поезде отправятся на Сырецко-Печерскую линию, по которой этот подвижной состав будет курсировать ежедневно по графику.