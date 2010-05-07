Toyota поднимает спрос на автомобили в Японии

Toyota и Nissan продолжают увеличивать ежемесячный спрос на автомобили в Японии, благодаря введению государственных льгот и снижению налогов, сообщает k2kapital.

Продажи автомобилей, грузовиков и автобусов, за исключением малолитражных, в апреле выросли на 34% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, говорится в сообщении Ассоциации автомобильных дилеров Японии. Toyota продала 113644 автомобилей, за исключением моделей Lexus.

Увеличение продаж стало возможным за счет введения программы по введению льгот для автовладельцеВ, меняющих старые автомобили на новые.