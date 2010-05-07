Минтранс озаботился безопасностью инфраструктуры железнодорожного транспорта

Министерство транспорта и связи Украины с целью выполнения Государственной целевой программы реформирования железнодорожного транспорта на 2010-2015 годы разработало проект постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении технического регламента по безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, главной целью разработки проекта технического регламента является обеспечение безопасности перевозок пассажиров и грузов, особенно опасных, реализация конституционного права граждан на предпринимательскую деятельность, формирование рынка транспортных услуг, улучшение условий хозяйственной деятельности, обеспечение надлежащего функционирования разрешительной системы в этой сфере и защита окружающей среды.

Принятие проекта постановления обеспечит гармонизацию украинского законодательства в сфере подтверждения соответствия требованиям международных и европейских норм и правил.

Минтранс просит присылать предложения и замечания к первой редакции проекта технического регламента.