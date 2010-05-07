Во Львовской области завершен ямочный ремонт

Дорожники Львовской области полностью завершили ямочный ремонт на дорогах государственного значения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, работы выполнены в запланированный срок.

Напомним, в соответствии с разработанным «Укравтодором» графиком, работы по ликвидации ямочности и деформаций покрытия на дорогах общего пользования международного значения должны быть завершены до 9 мая, государственного значения – до 30 мая, на автодорогах местного значения – до 15 июня.

Как отмечается в сообщении, следующим этапом ремонта станет восстановление разрушенных участков автомобильных дорог, которые невозможно отремонтировать ямочным ремонтом.

Как отмечают в министерстве, всего после зимы из-за резких колебаний температуры ямочностью было поражено 51% дорог государственного значения Львовской области – 116,166 тыс. кв. м на протяженности 526,1 км. Больше всего были повреждены автодороги Львов – Краковец (12,156 тыс. кв. м на протяженности 54,6 км), Львов – Шегини (9,747 тыс. кв. м на протяженности 48,4 км) и Львов – Рава-Русская (9,864 тыс. кв. м на протяженности 47,1 км).