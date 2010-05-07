ЮЗЖД открыла в Конотопе реконструированный железнодорожный вокзал

По случаю празднования 65-й годовщины Победы в городе Конотоп (Сумская обл.) торжественно открыт реконструированный железнодорожный вокзал, который является памятником архитектуры.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД.

В торжественном открытии приняли участие начальник Юго-Западной железной дороги Алексей КРИВОПИШИН, глава Сумской областной государственной администрации Юрий ЧМЫР, руководство Конотопской дирекции железнодорожных перевозок Юго-Западной железной дороги, представители общественности г. Конотоп и районной госадминистрации.

По словам А.КРИВОПИШИНА, в 2009 году железнодорожники провели обследование вокзала станции Конотоп, и на основании результатов было принято решение о реконструкции вокзального комплекса с целью приведения зданий и сооружений к современным требованиям в рамках подготовки к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

«Всем известно, что вокзал – визитка города. И по внешнему виду вокзала, обычно, гости делают выводы о городе и его жителях. И я рад, что вопреки кризисным явлениям в экономике Украины, железнодорожникам Юго-Западной железной дороги удалось найти средства на ремонт главного вестибюля вокзала, ремонт и модернизацию кассового блока и зала ожидания. В целом в 2010 году железнодорожники потратили на реконструкцию существующего вокзала 4 млн. 632,0 тыс. грн.», - отметил А.КРИВОПИШИН.

Напомним, Конотопский участок Юго-Западной железной дороги является одним из главных транзитных железнодорожных ворот Украины. Конотопская дирекция железнодорожных перевозок столичной магистрали в настоящее время обеспечивает грузовые и пассажирские перевозки в таких направлениях: Московском, Киевском, Харьковском, Гомельском, Курском, Полтавском и Витебском.