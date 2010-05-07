В Одессе закупят 177 новых трамваев и троллейбусов

Одесская мэрия намерена на треть обновить городской трамвайно-троллейбусный парк в рамках реализации «Программы комплексного социально-экономического развития Одессы на 2005-2015 годы». В частности, закупить в ближайшие пять лет 62 новых трамвайных вагона и 115 троллейбусов.

Об этом сообщил на пресс-конференции исполняющий обязанности директора департамента транспортного комплекса и связи Одесского горсовета Александр НАУМЕНКО, уточнив, что сейчас «ежедневно на маршруты выходят 118 трамваев и 96 троллейбусов - из пребывающих на балансе 169 троллейбусов и 236 трамваев. Причем 144 троллейбуса и 253 трамвая уже находятся в эксплуатации свыше 10 лет».

А.НАУМЕНКО добавил, что муниципальная программа также предусматривает строительство 7,33 километра трамвайных линий и обустройство велосипедных дорожек и стоянок для велосипедов. «Это очень важные пункты программы, поскольку мы убеждены, что велосипед - приоритетный транспорт для курортного города, которым является Одесса», - подытожил руководитель департамента транспортного комплекса и связи.