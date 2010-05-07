ЮЗЖД временно меняет движение некоторых пригородных поездов

В связи с ремонтными работами на перегоне Киев-Московский - Дарница, Юго-Западная железная дорога временно изменяет движение некоторых пригородных электропоездов.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, 12, 13 и 14 мая 2010 года с 9.30 до 16.10 пригородные поезда будут следовать через станцию Киев-Петровка или другие.

В частности, поезд №6706 Борщаговка-тех. – Триполье-Днепровское будет следовать через Киев-Пасс.(вместо остановочной платформы Северная, только 12 мая); №6809 Яготин – Киев-Петровка (вместо Яготин - Северная); №6810 Борщаговка-тех. – Гребенка через Киев-Петровку (вместо Киев- Пасс); №6811 Яготин – Борщаговка-тех. через Киев-Петровку (вместо Киев-Пасс); №6812 Киев-Петровка – Яготин (вместо о/п Северная – Яготин); №6871 Борисполь – Борщаговка-тех. через Киев-Петровку (вместо Киев- Пасс); №6912 Борщаговка-тех. – Нежин через Киев-Петровку (вместо Киев-Пасс); №6910 Борщаговка-тех. – Нежин через Киев-Петровку (вместо Киев-Пасс); №6911 Нежин – Борщаговка-тех. через Киев-Петровка (вместо Киев-Пасс); №6913 Носовка – Борщаговка-тех. через Киев-Петровку (вместо Киев-Пасс); №6915 Нежин – Борщаговка-тех. через Киев-Петровка (вместо Киев-Пасс); №6917 Нежин – Борщаговка-тех. через Киев-Петровку (вместо Киев-Пасс); №6918 Борщаговка-тех. – Нежин через Киев-Московский (вместо Киев-Пасс, кроме 12 мая); №6708 Борщаговка-тех. – Мироновка через Киев-Пасс.(о.п. Северная); №6816 Борщаговка-тех. – Яготин через Киев-Петровку (вместо Киев-Пасс).

Согласно сообщению, в вышеупомянутые дни состоятся изменения также и в расписании движения пригородных поездов повышенного комфорта № 813, № 808, № 810, № 812, № 816.

Юго-западная железная дорога просит прощение за временные неудобства и призывает пассажиров внимательно прислушиваться к объявлениям на вокзалах об изменениях в расписании и маршруте поездов.