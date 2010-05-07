Детские железные дороги Украины начали новый сезон

В первые дни мая новый сезон начали четыре детских железных дороги: Днепропетровская, Донецкая, Львовская и Харьковская. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, для Харьковской детской железной дороги это уже юбилейный 70-й сезон.

Харьковская детская железная дорога «Малая Южная» открыта 8 ноября 1940 года. Во время Великой Отечественной войны она была полностью разрушена. Движение поездов на Малой Южной традиционно открывается 1 мая и продолжается до конца октября. Общая протяженность путей — 3,6 км. Действуют две станции — Парк и Лесопарк, а также остановочная платформа «Мемориал».

К началу нынешнего сезона для маленьких пассажиров была построена игровая площадка, установлена новая современная система видеонаблюдения, создан музей истории Харьковской детской железной дороги.

1 мая также начала новый сезон работы Днепропетровская детская железная дорога. Днепропетровская детская железная дорога создана в 1936 году. Ее структура базируется на детском самоуправлении и она является обособленным подразделом ГП „Приднепровская железная дорога”. Малая железная дорога должна осуществлять профессиональную ориентацию и подготовку молодежи и учеников школ по профессиям рабочих железнодорожного транспорта. Для 700 юных железнодорожников из г. Днепропетровска и области теоретическая учеба проходит приблизительно в 60 кружках на базе школ города, области и в помещении вокзала детской железной дороги. С мая до конца октября на Малой железной дороге происходит движение поездов. Начинается сезон из практики юных железнодорожников, которые под контролем инструкторов работают на должностях машиниста и помощника машиниста локомотива, начальника и проводника пассажирского поезда, контролера-ревизора, дежурного стрелочного поста, монтера колеи, а также начальника и дежурного по железнодорожной станции. Ученики первого года учебы в конце практики получают удостоверение юного железнодорожника, которое предоставляет право бесплатного проезда в пригородном соединении на Приднепровской железной дороге.

Донецкая детская железная дорога в мае начала 38-й сезон. Она в мае будет работать в выходные, а на протяжении лета — с четверга по воскресенье. Первый рейс — в 10.20, последний — в 16.50. В целом в будний день осуществляется 6 рейсов, а в выходные — 9 рейсов.

Донецкая детская железная дорога впервые начала свою работу 19 мая 1972 года. Курсирует локомотив с четырьмя вагонами. Пассажиры могут осуществить 25-минутную поездку по маршруту ст. Пионерская — ст. Шахтерская. Протяжность маршрута — 2,1 км. В 2009 году Донецкая детская железная дорога перевезла 7700 пассажиров. К летней практике на донецкой детской железной дороге допущено 1100 детей — учеников 5-11 классов общеобразовательных школ Донецка, Макеевки и Ясинуватой. Детская железная дорога насчитывает 79 кружков в общеобразовательных школах и четыре факультатива на самой железной дороге: краеведческий, театральный, «умелые руки» и компьютерный. Деть учатся по специальным компьютерным программам: это общеобразовательный курс, путевое, локомотивное и хозяйство движения, история и развитие железнодорожного транспорта.

Кроме того, Львовская детская железная дорога открыла 59-й сезон. 2 мая на станции Солнечная Львовской детской железной дороги торжественно открыто движение поездов. В целом к практическим занятиям в этом сезоне приступили свыше 500 детей, которые подтвердили, что действительно хотят попробовать себя в роли машинистов, стрелочников, ревизоров, начальников станций, дежурных по станции, проводников или помощников машинистов. В этом году Львовская детская железная дорога будет работать по такому графику: в мае и сентябре поезд «Ветерок» будет курсировать еженедельно с 12.00 до 16.00, а на протяжении летних месяцев можно будет проехаться маленьким поездом в среду – с 12:00 до 16:00, а в субботу, воскресенье и праздничные дни – с 12:00 до 16:30.

В прошлом сезоне молодежи львовские железнодорожники перевезли свыше 19 тысяч пассажиров (10 600 взрослых, 8,5 тысяч детей и почти 10 тысяч детей до 5 лет, которые ездили с «Ветерком» бесплатно). За сезон Львовская детская железная дорога заработала 44 тыс. 600 грн. За годы своего существования Львовская детская железная дорога воспитала почти 35 тысяч юных железнодорожников.