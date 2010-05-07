«Днеправиа» в мае начнет перелеты в Севастополь из Днепропетровска

С началом летнего сезона авиакомпания «Днеправиа» предлагает пассажирам, стремящимся быстро попасть на южный берег Крыма, новые рейсы.

Как сообщает авиакомпания, уже начиная с 14 мая, в пятницу и воскресенье, вылетая из Днепропетровска самолет совершает посадку прямо на берегу моря в аэропорту Бельбек, расположенном в 7 километрах от г. Севастополя.

Время вылета из Днепропетровска - 13:30, прибытие в Бельбек - 14:30, обратный вылет из Бельбека в 15:30, прибытие в Днепропетровск - в 16:30.

С июня аэропорт Бельбек ожидает также всех, кто вылетает из г. Киева (аэропорт Борисполь). Рейс будет выполняться на регулярной основе, ежедневно, 7 раз в неделю. При этом, начиная с 1 июля, рейс будет выполняться дважды в день, утром и вечером.

Также с июля 2010 года откроется рейс Шереметьево – Бельбек – Шереметьево. Он будет выполняться 7 дней в неделю.