Нидерландский военный корабль захватил 11 сомалийских пиратов.

Несмотря на то, что они выбросили за борт оружие, на их базовом судне и в двух лодках были найдены свидетельства того, что это пиратская группировка, отмечает «Газета.ру».

Всех 11 сомалийцев перевели на борт нидерландского корабля, на него также подняли базовое судно пиратов и обе лодки.