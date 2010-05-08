Нидерландский военный корабль захватил 11 сомалийских пиратов
12:40, 08 мая 2010Транспорт/Связь
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А также их судно
Нидерландский военный корабль захватил 11 сомалийских пиратов.
Несмотря на то, что они выбросили за борт оружие, на их базовом судне и в двух лодках были найдены свидетельства того, что это пиратская группировка, отмечает «Газета.ру».
Всех 11 сомалийцев перевели на борт нидерландского корабля, на него также подняли базовое судно пиратов и обе лодки.
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