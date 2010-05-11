«Богдан» в апреле экспортировал машин в 6 раз больше

Корпорация «Богдан», один из крупнейших субъектов автомобильного рынка Украины, в апреле экспортировала 852 легковых автомобиля (в т.ч. 67 «пикапов»), что в 5,92 раза больше, чем в марте.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации «Богдан» Сергей КРАСУЛЯ.

По его информации, в апреле корпорация экспортировала автомобили в Россию и Армению.

Также С.КРАСУЛЯ отметил, что на экспорт поставлялись автомобили Bogdan 2110 и Bogdan 2111, а также коммерческие Bogdan 2310 pick-up.

Как сообщал УНИАН, в начале марта президент корпорации «Богдан» Олег СВИНАРЧУК сообщил о начале реализации программы поставок на экспорт легковых автомобилей, в том числе собственного коммерческого автомобиля Bogdan 2310 рick-up.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Легковые автомобили (Lada, Hyundai) производятся на площадке в Черкассах, автобусы и троллейбусы – в Черкассах и Луцке.