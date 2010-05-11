МАУ пополнила флот четвертым «Боингом 737-800»

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» пополнила свой флот четвертым самолетом «Боинг 737-800 Next Generation»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МАУ.

Сообщается, что новый самолет прошел официальную процедуру регистрации в Украине и получил регистрационный номер UR-PSD.

Отмечается также, что таким образом, авиакомпания завершила очередной этап программы обновления и расширения собственного флота. В рамках этой программы с июня 2009 по май 2010 МАУ получила четыре новых самолета «Боинг 737-800».

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, UIAB (Австрия) – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 9,9% и CIP – 6%.