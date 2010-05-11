Toyota получила квартальную прибыль

Toyota Motor Corp вопреки ожиданиям вернулась к прибыли в четвертом квартале 2009-2010 финансового года за счет сокращения расходов и агрессивному стимулированию продаж на рынке США. Об этом сообщает Рейтер.

Однако несмотря на позитивные результаты компания дала более сдержанный, чем ожидалось, прогноз на 2010-2011 финансовый год.

Операционная прибыль Toyota за январь-март составила 95,3 миллиарда иен ($1 миллиард) против убытка в размере 682,5 миллиарда иен годом ранее.

Брокеры, опрошенные Рейтер, прогнозировали, что за отчетный период компания получит 6,25 миллиарда иен убытков.

Чистая прибыль Toyota оказалась на уровне 112,2 миллиарда иен. Годом ранее японский автопроизводитель получил убыток в размере 765,8 миллиарда иен.

За минувший финансовый год операционная прибыль Toyota выросла до 147,5 миллиарда иен с 461 миллиарда иен убытка, полученного в 2008-2009 финансовом году.

Toyota ожидает, что в 2010-2011 финансовом году ее операционная прибыль составит порядка 280 миллиардов иен. Данный прогноз получился гораздо более умеренным, чем рыночные ожидания на уровне 546 миллиарда иен.

Основными сдерживающими факторами для Toyota, крупнейшего в мире производителя легковых автомобилей, оказался рост цен на сырье и вопросы в отношении спроса на фоне прекращения действия государственных стимулирующих программ.

($1=93,32 иен)