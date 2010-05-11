Бортпроводники British Airways проведут 20-дневную забастовку 11.05.2010 (11:59)

Бортпроводники крупнейшей британской компании-авиаперевозчика British Airways проведут двадцатидневную забастовку.

За такое решение проголосовали накануне члены профсоюза "Юнайт", объединяющего стюардесс и стюардов. Акция протеста должна начаться 18 мая и пройти в 4 этапа с интервалами в 1 день - с 18 по 22 мая, с 24 по 28 мая, с 30 мая по 3 июня и с 5 по 9 июня, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Трудовой конфликт между администрацией авиакомпании и тред-юнионом возник из-за разногласий по поводу планов менеджмента British Airways уменьшить убытки авиаперевозчика за счет сокращения фонда оплаты труда бортпроводников. Профсоюз согласился с общей концепцией этого плана, но потребовал смягчить запланированные меры экономии.

В марте бортпроводники British Airways уже провели две забастовки, которые в общей сложности продолжались семь дней и обернулись для авиакомпании потерями в более чем 60 млн долл.

Новые предложения администрации по разрешению этого конфликта были отвергнуты большинством членов тред-юниона на минувшей неделе. "У бортпроводников не осталось иного выбора, кроме как прибегнуть к очередной акции протеста", - заявили сегодня генеральные секретари профсоюза "Юнайт" Дерек Симпсон и Тони Вудли.