Fitch присвоило Грузинской ж/д долгосрочный рейтинг "B+"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило государственной компании "Грузинская железная дорога" (ГЖД) долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) по обязательствам в иностранной и национальной валюте "B+", говорится в сообщении Fitch. Об этом сообщает РЖД-Партнер.ру

Краткосрочный РДЭ по обязательствам в иностранной и национальной валюте - "В".

Прогноз долгосрочного рейтинга - "стабильный".

Кроме того, агентство присвоило компании приоритетные необеспеченные рейтинги в иностранной и национальной валюте "B+" и рейтинг возвратности активов "RR4".

"Рейтинги дефолта эмитента ГЖД увязаны с суверенными рейтингами Грузии (B+/стабильный/B), что отражает сильные связи компании с государством. Это обусловлено тем, что ГЖД находится в 100%-ной собственности государства, а также ее значимостью для экономики, так как компания является крупнейшим налогоплательщиком и работодателем", - говорится в сообщении агентства.

"Кроме того, такая связь обусловлена доминирующей позицией ГЖД в секторе грузовых перевозок в Грузии, ее стратегической значимостью как регионального транзитного коридора и поддержкой от государства по двум ключевым инвестиционным проектам. Господдержка, в частности, выражается в моратории на выплату дивидендов, помощи в будущем при продаже земельных участков и возмещении НДС. В настоящее время государство гарантирует часть долга ГЖД, но в дальнейшем, как предполагается, кредитование не будет иметь гарантий. Согласно некоторым ковенантам по кредитам, в случае неразрешенной смены контроля над компанией это будет рассматриваться как событие дефолта", - отмечается в сообщении.

"Fitch расценивает самостоятельные структуру бизнеса и финансовые позиции ГЖД как сильные относительно кредитоспособности страны, - отмечает директор в аналитической группе Fitch по энергетике, коммунальным предприятиям и регулированию в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Джозеф Посписил. - Этому способствует интегрированный характер бизнеса, либеральная политика в области установления тарифов (которая поддерживает сильные показатели маржи прибыльности, особенно в сегменте грузовых транзитных перевозок) и достаточно прогнозируемые потоки денежных средств".

"В сравнении с сопоставимыми компаниями в регионе кредитоспособность ГЖД сдерживается небольшим размером компании и подверженностью более высокому событийному риску ввиду сосредоточенности базы активов на единственном транзитном маршруте, а также геополитических факторов. Более того, планы капвложений ГЖД, как прогнозируется, приведут к более слабым показателям кредитоспособности относительно пиковых исторических уровней и сопоставимых компаний в регионе", - полагают в Fitch.

Как заявил журналистам финансовый директор "Грузинской железной дороги" Георгий Гагнидзе, присвоение такого рейтинга "обусловлено успешным завершением различных программ реструктуризации, в результате чего была усовершенствована операционная деятельность, вырос уровень надежности".

Как сообщалось, "Грузинская железная дорога" в декабре 2009 года разместила двухлетние облигации с фиксированной купонной ставкой 13,5% на 25 млн лари ($14,8 млн). Это стало первым размещением корпоративных облигаций в Грузии за последние два года и крупнейшей сделкой в истории грузинского долгового рынка. Привлеченные средства направляются на реализацию первого этапа модернизации основных путей железнодорожного сообщения, включающего подготовку проектной документации.

Сообщалось также, что компания Siestra, дочернее предприятие Национального общества французских железных дорог (SNCF), в настоящее время разрабатывает проект модернизации железнодорожной инфраструктуры Грузии, который предусматривает повышение пропускной способности магистрали, оптимизацию грузовых и пассажирских перевозок, станций, депо и инфраструктуры Грузинской желдороги.

В 2009 году Грузинская железная дорога сократила перевозки грузов на 19% по сравнению с 2008 годом - до 17,1 млн тонн. В первом квартале 2010 года перевозки грузов выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28% - до 4,6 млн тонн.