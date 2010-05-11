Ассоциация беспроводной связи предлагает внедрить в Украине LTE

Ассоциация участников рынка беспроводных сетей передачи данных предложила Госсвязи начать подготовку к внедрению нового поколения мобильной связи LTE (4-го поколения). Об этом сообщили УНИАН в Ассоциации.

По данным исполнительного директора Ассоциации Олега СОБОЛЕВА, на основании проведения многочисленных "круглых столов" (в которых приняли участие представители компаний "Голден Телеком"/BeeLine, "МТС Украина", Utel, Life:), "Интертелеком", Alcatel-Lucent, Ericsson, Huawei, Motorola и др.), проведения консультаций с профильными госорганами, Ассоциация дала первый официальный ответ на запрос Госсвязи Украины на тему внедрения LTE в стране.

Он отметил, что LTE - это технология если уже не сегодняшнего, то завтрашнего дня. Для этого почти все готово - есть примеры реализации проектов на базе LTE в разных странах, есть или в ближайшее время появится огромный спектр необходимого оборудования под эту технологию.

«Поэтому уже сейчас необходимо в Украине начать экстренную подготовку к процессу всестороннего исследования принципов внедрения этой технологии мобильной связи нового поколения. Эта подготовка должна идти не вопреки работам по 3G (UMTS – мобильная связь 3-го поколения), а параллельно", - отметил. О.СОБОЛЕВ.

В письме Ассоциации, направленном в адрес замминистра транспорта и связи Украины - главы Государственной администрации связи Сергея КРАСНОКУТСКОГО, предлагается сформировать рабочую группу по привлечению специалистов Госсвязи, Ассоциации и Национальной комиссии по вопросам регулирования связи, представителей ведущих операторов и производителей телекоммуникационного оборудования, на которой проработать вопросы этапов подготовки и целей проведения соответствующей НИР, которая бы предоставила возможность определиться с возможностью технологической совместимости существующих технологий и технологии LTE на соответствующих стандарту полосах частот и др.