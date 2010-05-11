В Украине растет количество нелегального ПО

Количество нелегального программного обеспечения (ПО), установленного на персональных компьютерах (ПК) в Украине в 2009 году выросло на 1% по сравнению с 2008 годом и составило 85%.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциация производителей программного обеспечения (Business Software Alliance, BSA).

По результатам седьмого ежегодного международного исследования уровня компьютерного пиратства, проведенного BSA в партнерстве с компанией IDC, потери отрасли от компьютерного пиратства в Украине в 2009 году составили 272 млн. долл.

При этом, несмотря на глобальный экономический кризис, на многих рынках отмечено снижение уровня пиратства (54 страны), в то время как увеличение – всего в 19 из более 100 охваченных исследованием стран мира.

Тем не менее, глобальный уровень пиратства поднялся с 41% до 43%, преимущественно в результате активного роста рынков с высоким показателем пиратства, таких как Китай, Индия, Бразилия.

США, Япония и Люксембург остаются странами с самым низким уровнем пиратства среди исследованных стран – 20%, 21% и 22% соответственно. Самый высокий уровень пиратства наблюдается в Грузии, Зимбабве и Молдове (у всех выше 90%).

Согласно данным IDC, на каждые 100 долл. официального программного обеспечения, проданного в 2009 году, приходится 75 долл. нелегальных продаж.

По словам юридического представителя BSA в Украине Владислава ШАПОВАЛА,

в первом квартале 2010 года в адрес различных предприятий было отправлено 29 предупредительных писем с информацией о последствиях использования нелицензионного программного обеспечения. Также представитель BSA обратился в правоохранительные органы Украины с запросами о проведении проверок 26 предприятий на предмет законности использования программных продуктов компаний – членов BSA.

По состоянию на март 2010 года на рассмотрении судов Украины находятся 13 уголовных дел в отношении пользователей нелицензионного программного обеспечения.

Справка УНИАН. Ассоциация производителей программного обеспечения Business Software Alliance (BSA) – ведущая организация, выступающая в поддержку безопасного и легального использования программного обеспечения в цифровом мире. Свою деятельность в Украине BSA начала в 2008 году. Ассоциация действует в интересах своих участников – международных производителей программного обеспечения и партнеров – производителей компьютерной техники. BSA сотрудничает с правительствами разных стран. Программы и инициативы ассоциации направлены на развитие инновационных технологий. BSA способствует разработке законодательных инструментов, которые обеспечивают защиту авторского права и информационную безопасность во всех сферах бизнеса. Участниками ассоциации являются такие компании, как Adobe Systems Inc., Apple, Bentley Systems, CNC, Corel, Microsoft, Monotype, Quark, Siemens PLM Software, SolidWorks, Symantec, Altium, Centennial Software, Enteo Software, Famatech,O&O Software, Staff & Line и Tekla.

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