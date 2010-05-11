МТС и «КОМСТАР» переходят на единый бренд МТС

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ, и «КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы» (ОАО «КОМСТАР-ОТС»), крупнейший оператор интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ, входящий в Группу компаний МТС, объявляют о начале процесса перевода продуктов и услуг «КОМСТАР-ОТС» на использование бренда МТС.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе МТС.

К концу 2011 года на телекоммуникационном рынке России в рамках Группы компаний МТС (в которую входят МТС, «КОМСТАР-ОТС», МГТС) останутся два бренда – МТС и МГТС.

В рамках процесса интеграции бренды Группы компаний «КОМСТАР-ОТС» - «КОМСТАР» и СТРИМ (в том числе СТРИМ ТВ) - в Москве и регионах во всех пользовательских сегментах будут постепенно замещены брендом МТС. Для обеспечения плавного перехода будет предусмотрен период, когда продукты для массового сегмента, ранее продвигавшиеся под брендом СТРИМ, будут предлагаться под брендом МТС СТРИМ. Окончательный переход под бренд МТС этих продуктов и отказ от бренда СТРИМ произойдет до конца 2011 года.

Таким образом, в рамках Группы компаний МТС под брендом МТС на всей территории России будет предоставляться полный спектр услуг связи: мобильная и фиксированная связь, мобильный и фиксированный широкополосный доступ в Интернет, сервисы платного ТВ, Wi-Fi.

Изменения не коснутся бренда МГТС (компания продолжит оказание телекоммуникационных услуг в Москве под своим брендом) и, на начальном этапе, продуктов «КОМСТАР-WiMAX».

Переход на использование бренда МТС предполагает единый стиль в коммуникациях, а также создание единой системы обслуживания и единой системы продаж для всех продуктов МТС и «КОМСТАР-ОТС». До конца 2010 года предполагается перевод значительной части розничных салонов СТРИМ и «КОМСТАР» под бренд МТС и предоставление в розничных салонах МТС полной линейки продуктов «КОМСТАР-ОТС» для частных пользователей.

Справка УНИАН. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» является ведущим телекоммуникационым оператором в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании составляет 97,81 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана, Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. В Украине компания владеет УМС.

«КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» - дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейший оператор фиксированной связи в Москве, предоставляющий операторам, корпоративным клиентам и частным пользователям услуги телефонии, передачи данных, доступа в Интернет, платного телевидения и другие дополнительные услуги, используя базовую сеть и доступ к «последней миле» в 98% московских домохозяйств. Кроме того, компания предоставляет телекоммуникационные услуги в шести федеральных округах России, а также в Армении и Украине (компания «Комстар Украина»). Абонентская база «КОМСТАР-ОТС» по состоянию на конец 4-го квартала 2009 года включает 3,6 млн. квартирных абонентов услуг телефонной связи, включая 847 тыс. квартирных абонентов ШПД в Москве, а также 2,6 млн. квартирных абонентов в регионах России и СНГ, включая 378 тыс. квартирных абонентов ШПД и 2 млн. абонентов платного телевидения. Консолидированная выручка компании за 2009 год составила 1 484,8 млн. долл., маржа показателя OIBDA – 39,9%.