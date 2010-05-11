"Астелит": демонтаж БС в Хмельницком не связан с какими-либо нарушениями

Демонтаж базовой станции компании “Астелит” (бренд “Life:)”) в Хмельницком не связан с нарушением каких-либо норм. Станция была демонтирована в качестве шага навстречу пожеланиям местных властей и жителей близлежащих домов. Об этом говорится в релизе мобильного оператора, переданном агентству УНИАН.

Станция была установлена в соответствии со всеми требованиями законодательства, на нее были оформлены соответствующие документы, в том числе санитарный паспорт, а уровень излучения находился в пределах нормы, отмечается в релизе.

"Когда разгорелся конфликт вокруг БС, мы проводили консультации с мэрией и жителями, проводились замеры, как нами, так и Хмельницкой СЭС, которые не определили никаких нарушений санитарных норм. Тем не менее, поскольку общественное настроение было достаточно напряженным, чтобы разрядить ситуацию, мы приняли решение о демонтаже БС", говорят в компании.

Как сообщал УНИАН на прошлой неделе со ссылкой на пресс-службу мерии г.Хмельницкого, в городе демонтировали одну из базовых станций оператора мобильной связи “Астелит” (бренд “Life:)" ). По информации пресс-службы, с помощью контрольных замеров установлено: базовая станция оператора вызывает значительное превышение допустимого уровня электромагнитного излучения в помещении станции переливания крови, возле которого находилась станция.