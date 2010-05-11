ДЖД в мае модернизирует 10 км путей

На протяжении мая Донецкая железная дорога (ДЖД) будет проводить модернизацию железнодорожных путей на 10 км, другими видами ремонта будет отремонтировано 45,3 км колеи.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ДЖД, модернизация будет проведена на участках Шизловская—Бантишево и Криничная—Макеевка.

Согласно сообщению, среднему ремонту в этом месяце подвергнутся пути на участках Кутейниково—Амвросиевка (12 км) и Константиновка—Дилеевка (4,8 км).

Также железнодорожники заменят 30 новых комплектов и выполнят средний ремонт 20 комплектов стрелочных переводов.

В связи с выполнением путевых работ в графике движения пригородных поездов возможны изменения.

Напомним, в январе-марте 2010 г. Донецкая железная дорога разными видами ремонта обновила 75,3 км путей. В частности, было модернизировано 15,5 км, капитально отремонтировано — 15,8 км, осуществлен средний ремонт — 27 км и комплексно-оздоровительный — 17 км. Кроме того, заменены на новые 34 комплекта стрелочных переводов, из них 29 комплектов — на железобетонных брусьях, еще 10 комплектов стрелочных переводов отремонтированы.