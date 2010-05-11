ВР урегулировала обеспечение автомобилями инвалидов войны
18:21, 11 мая 2010Транспорт/Связь
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Изменения в закон
Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в законы Украины “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты” и “О принципах социальной защищенности инвалидов в Украине”.
Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовал 301 из 379 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Законом предусмотрено, что инвалиды войны из числа лиц, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны и войны с Японией, при наличии медицинских показаний для обеспечения автомобилем, бесплатно обеспечиваются автомобилем первоочередно из числа внеочередников в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.
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