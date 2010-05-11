Минтранс провел первое заседание рабочей группы

В Министерстве транспорта и связи сегодня прошло учредительное совещание рабочей группы по разработке и внедрению операционных планов функционирования аэропортов принимающих городов во время проведения Евро-2012 под председательством заместителя министра транспорта и связи Украины Алексея БАРАНОВА.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства.

В состав рабочей группы входят представители аэропортов городов, принимающих Евро-2012, Государственной таможенной службы, Государственной пограничной службы, Украэроруха, а также профильных управлений и отделов Госавиаадминистрации.

В ходе заседания участники обсудили и откорректировали план мероприятий на 2010 год, предложив включить в состав рабочей группы представителей Министерства иностранных дел Украины для решения проблемных вопросов, которые касаются визового обеспечения иностранных граждан, и Госгидромета.

Деятельность рабочей группы предусматривает решение вопросов слот-регулирования аэропортов, работы систем навигации, обеспечения технологическим оборудованием, персоналом служб аэропортов, разработку программ подготовки дополнительного персонала, организацию упрощенных формальностей в пунктах пропуска через государственную границу и другие аспекты функционирования аэропортов на время проведения футбольного чемпионата Евро-2012.