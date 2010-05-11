Ефименко поручил повысить безопасность перевозок

Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО поручил усилить практические мероприятия по повышению уровня безопасности при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтранса.

«Я настроен кардинально изменить подходы к мерам по повышению уровня безопасности на транспорте и готов к самым радикальным кадровым решениям, если это позволит уменьшить количество аварийных событий», – К.ЕФИМЕНКО.

По убеждению министра, робота по предупреждению аварий должна быть системной, и специалисты Минтранса не только работают над усовершенствованием нормативно-правового обеспечения в сфере безопасности, но и внедряют дополнительные практические мероприятия.

В частности, по поручению министра Главная автотранспортная инспекция в самые короткие сроки должна усилить в каждом регионе контроль за перевозчиками, которые осуществляют перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом. К нарушителям транспортного законодательства должны применяться жесткие меры.