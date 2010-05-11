ЮЖД планирует в 2010 году закупить подвижной состав

18:43, 11 мая 2010
Транспорт/Связь
0

На 600 млн. грн.

Южная железная дорога (ЮЖД) планирует в 2010 году закупить техники на сумму порядка 600 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Харькове сказал начальник Южной железной дороги Виктор ОСТАПЧУК.

По словам В.ОСТАПЧУКА, ЮЖД планирует в 2010 году покупку двух скоростных поездов, на что предусмотрено 250 млн. грн. Кроме этого, запланирована покупка 7 пассажирских вагонов, электропоезда переменного тока и пассажирского тепловоза ТЭП-150.

«Общая сумма закупок на подвижной состав запланирована на уровне 600 млн. грн.. Но с учетом финансового плана, который сейчас верстается, все может измениться», - отметил В.ОСТАПЧУК.

Он не назвал конкретные предприятия, с которыми будут заключены контракты на поставку техники для Южной железной дороги, однако предположил, что это могут быть как отечественные производители ("Лугансктепловоз", Изюмский тепловозоремонтный завод), так и заграничные предприятия, в частности чешские, итальянские или российские.

По словам В.ОСТАПЧУКА, для отладки производства скоростных поездов в Украине «потребуется минимум 1,5 года», поэтому ближайшие закупки подобной техники ЮЖД произведет у зарубежных производителей.

Начальник Южной железной дороги выразил надежду на поддержку со стороны государства городов, которые будут принимать матчи финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter