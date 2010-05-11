ЮЖД планирует в 2010 году закупить подвижной состав

Южная железная дорога (ЮЖД) планирует в 2010 году закупить техники на сумму порядка 600 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Харькове сказал начальник Южной железной дороги Виктор ОСТАПЧУК.

По словам В.ОСТАПЧУКА, ЮЖД планирует в 2010 году покупку двух скоростных поездов, на что предусмотрено 250 млн. грн. Кроме этого, запланирована покупка 7 пассажирских вагонов, электропоезда переменного тока и пассажирского тепловоза ТЭП-150.

«Общая сумма закупок на подвижной состав запланирована на уровне 600 млн. грн.. Но с учетом финансового плана, который сейчас верстается, все может измениться», - отметил В.ОСТАПЧУК.

Он не назвал конкретные предприятия, с которыми будут заключены контракты на поставку техники для Южной железной дороги, однако предположил, что это могут быть как отечественные производители ("Лугансктепловоз", Изюмский тепловозоремонтный завод), так и заграничные предприятия, в частности чешские, итальянские или российские.

По словам В.ОСТАПЧУКА, для отладки производства скоростных поездов в Украине «потребуется минимум 1,5 года», поэтому ближайшие закупки подобной техники ЮЖД произведет у зарубежных производителей.

Начальник Южной железной дороги выразил надежду на поддержку со стороны государства городов, которые будут принимать матчи финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.