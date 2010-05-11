В Луцке будут выпускать три новых модели троллейбусов.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ДП «Автосборочный завод №1» АО «Автомобильная компания «Богдан Моторс», на днях состоялось заседание межведомственной комиссии по приему опытных образцов новых моделей троллейбусов, которые будут производить на предприятии.

Согласно сообщению, среди представленных образцов „Богдан” Т60112 с трехсторонней системой управления белорусской фирмы „Этон” и двигателем постоянного тока украинского производства (длина троллейбуса – 10,6 м), „Богдан” Т70115 с асинхронным двигателем производства Чехии и транзисторной системой управления тяговым двигателем на IGBT фирмы Cegeleс (длина троллейбуса – 12 м) и „Богдан” Т90110 с транзисторной системой Cegelec (Чехия) и двумя украинскими двигателями постоянного тока (длина троллейбуса – 18,7 м).

Согласно заключению межведомственной комиссии, представленные модели троллейбусов по своим показателям и конструктивным решениям отвечают уровню современных мировых аналогов и требованиям действующих стандартов Украины, других нормативных документов. На основании положительных результатов испытаний комиссия приняла решение о допущении новых образцов троллейбусов к эксплуатационным испытаниям с пассажирами.