ЮЖД установит на вокзалах систему GPS-наблюдения

Южная железная дорога (ЮЖД) установит на железнодорожных вокзалах пограничного сообщения доступные для пассажиров GPS-табло с постоянно обновляющейся информацией о передвижении пассажирских поездов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Харькове начальник ЮЖД Виктор ОСТАПЧУК.

По его словам, такой системой GPS-наблюдения уже оборудованы некоторые грузовые и пассажирские электровозы, однако эта информация была недоступной для пассажиров.

В.ОСТАПЧУК заверил, что к середине июня информация о передвижении каждого пассажирского поезда на пограничном направлении Харьков – Казачья Лопань будет доступна всем желающим на вокзальном GPS-табло.

«Мы к середине июня, к летним перевозкам, выйдем к тому, что по направлению от Казачьей Лопани в Харьков на всех платформах будет установлено информационное табло, работающее через систему навигации GPS, которая будет реально показывать опоздание, задержки. С 15 июня пассажиры на участке от Харькова к Казачьей Лопани будут видеть абсолютно реальную ситуацию», – сказал В.ОСТАПЧУК.

Кроме того, он сообщил, что к Евро-2012 Южная железная дорога оборудует все пограничные станции такими средствами GPS-наблюдения, а также за собственные средства реконструирует все железнодорожные платформы.

«Это будет дисциплинировать наш диспетчерский аппарат и будет приятно пассажирам», – резюмировал В.ОСТАПЧУК.