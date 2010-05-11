На поезда в Россию нужно продавать именные билеты

Начальник Южной железной дороги Виктор ОСТАПЧУК считает, что на билетах железнодорожного сообщения с Российской Федерацией следует указывать личные данные пассажира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Харькове.

По мнению В.ОСТАПЧУКА, благодаря этому правоохранительные органы смогут более оперативно реагировать на противоправные действия, которые совершаются в поездах, а также предотвращать распространение терроризма.

«Я понимаю, что с точки зрения Львовской, Приднепровской железной дороги это неактуально, а для Южной железной дороги это актуально. Не дай Бог, чтобы у нас когда-либо было то, что иногда происходит в России. Я считаю, что мы должны создать серьезный санитарный контроль на границе Украины и России, потому что есть угроза терроризма», – мотивировал свою позицию В.ОСТАПЧУК.