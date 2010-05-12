Запорожский аэропорт увеличил пассажироперевозки

Государственное предприятие "Международный аэропорт Запорожье" в апреле т.г. увеличило пассажироперевозки против апреля прошлого года почти на 45%.

Как сообщили УНИАН в руководстве предприятия, в апреле аэропортом было отправлено 2742 пассажира, что на 846 человек больше, чем в апреле 2009 г., когда из запорожского аэропорта вылетело 1896 пассажиров.

Увеличение пассажиропотока руководство предприятия объясняет началом вылетов в конце апреля т.г. рейсов на Анталию с использованием аэробусов – самолетов большой вместительности, а так же большим, по сравнению с апрелем 2009 г. количеством рейсов на Египет.

При этом в ближайшее время в ГП "Международный аэропорт Запорожье" прогнозируется дальнейшее увеличение пассажиропотока.

"С начала мая Запорожский аэропорт начал сотрудничество с компанией Австрийские авиалинии ("Austrian Airlines"), которые ранее работали с днепропетровским аэропортом, а с 1 мая обеспечивают рейсы "Запорожье - Вена". Кроме того, увеличилось число рейсов на Анталию - до 8 в неделю", - сообщили в руководстве ГП "Аэропорт Запорожье", отметив, что в то же время рейсы на Москву, которые планировалось возобновить сначала с 1 мая, а потом с 10 мая, будут осуществляться не ранее июня т.г.