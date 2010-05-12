ДЖД перевезла свыше 12 млн. тонн грузов

На протяжении апреля 2010 года Донецкая железная дорога погрузила 12,1 млн. тонн грузов, что составляет 40,3% от общих объемов грузоперевозок «Укрзализныци».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой железной дороги.

Согласно сообщению, среднесуточная погрузка в апреле т.г. составляла свыше 405 тыс. тонн.

В пресс-службе отметили, что традиционно основным видом груза, который перевозит железная дорога, является каменный уголь. На протяжении месяца было погружено 6 млн. 737 тыс. тонн. В среднем в сутки - 224 тыс. тонн угля (3280 вагонов), что составляет 55,3% от общих объемов перевозок по Донецкой железной дороге.

Кроме этого, одними из основных грузов за этот период были черные металлы - 1 млн. 328 тыс. тонн, флюсы – 1 млн. 135 тыс. тонн, кокс - 783 тыс. тонн, нефтепродукты - 467 тыс. тонн, строительные материалы - 381 тыс. тонн и т. п.

Грузооборот составил 3296,93 млн. тонн/км.

В целом в апреле было выгружено 187 тыс. 560 вагонов, это 39,2% от общих объемов «Укрзализныци». Среднесуточный показатель здесь составил 6 тыс. 252 вагонов.

Средний вес грузового поезда брутто в апреле составлял 3 тыс. 385 тонн, средняя техническая скорость была 39 км/ч, сообщили в пресс-службе.