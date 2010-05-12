ЮЖД выделит 41 млн. грн. на строительство в Харькове

Территориально-отраслевое объединение «Южная железная дорога» планирует выделить 41 млн. грн. для строительства второй тренировочной базы для футболистов, которые будут принимать участие в матчах Евро-2012 в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на пресс-конференции в Харькове сказал начальник Южной железной дороги Виктор ОСТАПЧУК, комментируя участие предприятия в подготовке Харькова к проведению матчей финальной части Евро-2012.

В.ОСТАПЧУК отметил, что сегодняшний день разработана проектная документация реконструкции детского оздоровительного лагеря «Солнечный», на базе которого будет построен второй базовый лагерь для одной из сборных команд, а расходы на строительные работы включены в проект плана работы Южной железной дороги на 2010 год.

«Запланировано всего 41 млн., но разделено на 2 года: 21 млн. в этом году и 20 – в следующем», - сказал В.ОСТАПЧУК.

По его словам, Южная железная дорога в состоянии провести большую часть строительных работ уже в этом году.

«Если он (план расходов – УНИАН) будет утвержден, мы сегодня те объемы, которые планируется сделать в этом и в следующем году, могли бы сделать в этом году. Мы хотели все сделать в этом году, или, по крайней мере, на 80%, чтобы в следующем году лагерь смог работать в полном режиме», - подчеркнул В.ОСТАПЧУК.

Он отбросил возможность финансового участия других инвесторов в реконструкции ДОЛ «Солнечный», отметив достаточную экономическую мощность Южной железной дороги.

«Это наша земля, это наша собственность. Оно завтра будет зарабатывать деньги для Южной железной дороги. У меня в отдельные сутки железная дорога зарабатывает до 20 млн. грн. от грузовых перевозок. Я думаю, что нам хватит двух дней», - акцентировал В.ОСТАПЧУК.

Резюмируя, В.ОСТАПЧУК подчеркнул необходимость политической поддержки и согласованной работы местной власти для своевременного завершения работ и введения тренировочной базы в эксплуатацию.

Как сообщал УНИАН, Южная железная дорога будет строить второй базовый лагерь для одной из сборных команд, которые будут принимать участие в финальной части Евро-2012 в Харькове. Новый объект Евро-2012 будет создан на базе детского оздоровительного лагеря «Солнечный», который находится неподалеку от центра города. По словам В.ОСТАПЧУКА, тренировочная база будет использоваться и после чемпионата Европы как лагерь для олимпийской сборной Украины по синхронному плаванию и как театр синхронного плавания. Приблизительная стоимость проекта оценивалась в 60 млн. грн. С.СТОРОЖЕНКО сообщал, что введение второго базового лагеря в эксплуатацию запланировано на июль 2011 года.