«Богдан Моторс» выплатил более 6,3 млн. грн. процентов

ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс» (ранее ОАО «Луцкий автомобильный завод»), входящее в корпорацию «Богдан», 11 мая осуществило выплату процентов по облигациям серии «В» за 8-й купонный период.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «Богдан».

В сообщении отмечается, что выплата осуществлена своевременно и в полном объеме. Сумма выплаченных процентов составила 6 млн. 334 тыс. 791,05 грн, что соответствует доходности облигаций на уровне 22% годовых.

В целом за восемь купонных периодов «Богдан Моторс» выплатил 53 млн. 739 тыс. 722,15 грн. процентного дохода.

Следующая выплата процентов состоится 10 августа 2010 года.

На 9-12-й купонные периоды доходность облигаций составит 18%.

Напомним, в мае 2008 года «Богдан Моторс» выпустил облигации серии «В» на сумму 200 млн. грн. со сроком обращения пять лет. Облигации номиналом 1 тыс. грн. выпущены в бездокументарной форме. Дата погашения - 7 мая 2013 года.

Уставный капитал ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс» составляет 1,082 млрд. грн. и распределен на 4 326 890 612 простых именных акций.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» основана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

На сегодняшний день корпорация «Богдан» имеет производственные мощности, позволяющие производить до 9 000 автобусов и троллейбусов в год во всех классах: от особо малого до особо большого, 15 000 грузовиков и 120 000 – 150 000 легковых авто.