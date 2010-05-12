Количество суднопроходов по каналу Дунай – Черное море выросло

В апреле 2010 года глубоководным судовым ходом «Дунай – Черное море» осуществлено 110 суднопроходов: по сравнению с апрелем 2009 года этот показатель вырос почти в 1,2 раза. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, украинский ГСХ, как и в предыдущие месяцы, опережает своего румынского конкурента – Сулинский канал: в апреле 2010 года им осуществлено 76 суднопроходов, что на 31% меньше, чем украинским ГСХ.

В целом за четыре месяца 2010 года глубоководным судовым ходом «Дунай – Черное море» осуществлено 460 суднопроходов (против 320 за четыре месяца 2009 года). Для сравнения, за четыре месяца текущего года количество суднопроходов Сулинским каналом составило 316.

Справка УНИАН. Глубоководный судовой ход «Дунай – Черное море» - один из элементов программы по созданию национальной сети международных транспортных коридоров и ее интеграции в транспортную систему стран Европы, Азии, Балтийского и Черноморского регионов. Основные составляющие: общая длина – 172,2 км трассы, которая состоит из: морского подходного канала (длина 3,4 км); русловой части от устья Быстрое до Рени (длина 168,8 км); ограждающей дамбы на баровой части (длина 2,730 км); струенаправляющей дамбы; берегоукреплений на участках в устье Быстрое.

Открытие первой очереди ГСХ "Дунай - Черное море" состоялось в августе 2004 года. Однако паводок в 2005 году и приостановка работ по проекту, отсутствие финансирования привели к заиливанию канала, проход судов остановили. Судоходство в украинской части дельты Дуная было возобновлено в 2007 г.: первое судно прошло через ГСХ 18 апреля 2007 года.

На данный момент украинские и иностранные суда с осадкой 5,5 м имеют возможность пройти ГСХ. Полное развитие канала предусматривает дальнейшие работы для осадки судов 7,2 м. Протяженность судового хода должна составить 172,36 км, протяженность морского подходного канала - 3,432 км.

По прогнозам, после полного восстановления ГСХ «Дунай - Черное море» 60% дунайского грузопотока перейдет в украинскую дельту Дуная.