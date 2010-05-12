Ефименко: вопрос безопасности судоходства начал решаться

Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО считает, что обеспечение безопасности судоходства в Керченском проливе имеет исключительное значение для нашего государства, и решением этого вопроса власти занялись вплотную.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

«Во время седьмого заседания подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-российской Межгосударственной комиссии эксперты провели предварительное рассмотрение проектов Положения о взаимодействии Центра управления движения судов морской Администрации портов «Темрюк» и «Кавказ» (РФ) и Центра регулирования движения судов ГП «Дельта-Лоцман», а также Положение о порядке плавания судов Керченским проливом. Таким образом, вопрос безопасности судоходства в Керченском проливе наконец начал решаться», – отметил министр.

По его словам, все проекты документов будут рассмотрены на заседании российско-украинской экспертной группы по разработке нормативных документов относительно обеспечения безопасности судоходства в Азовском море и Керченском проливе, которое запланировано провести в конце июля в Москве.

К.ЕФИМЕНКО выразил надежду, что в ближайшее время также будут подготовлены к подписанию украинско-российские межправительственные документы относительно порядка плавания судов в Черном и Азовском морях. «Пока продолжается делимитация украинско-российской границы в Керченском проливе, взаимодействие должно быть четким и понятным», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 4-5 мая т.г. в Брянске (РФ) прошло седьмое заседание подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии. После заседания министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО заявил, что рассчитывает, что Украина и Россия в октябре 2010 г. подпишут четыре базовых соглашения по безопасности судоходства в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе. Как уточнил К.ЕФИМЕНКО, эти 4 документа касаются безопасности судоходства на водных путях. «Это соглашение о координации действий диспетчерских морских служб в Черном, Азовском море, Керченском проливе, соглашение вообще по проводке судов в Керченском проливе, соглашение об использовании внутренних водных ресурсов и соглашение о морском и авиационном спасении на море», - отметил К.ЕФИМЕНКО.