В Луцке бастуют троллейбусники, требуя погашения четырехмесячной задолженности по заработной плате.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром Луцкое предприятие электротранспорта не начало работу, на маршрут не вышли троллейбусы и маршрутные такси, работающие на двух наиболее популярных маршрутах города.

Работники предприятия заявляют, что забастовка будет до тех пор, пока не выплатят зарплату.

Директор ЛПЭ Константин ПАТРАКЕЕВ сообщил, что предприятие уже некоторое время находилось в предзабастовочном состоянии, поскольку имеется задержка средств за льготные перевозки. В начале мая из государственного бюджета для ЛПЭ должны были поступить 2,8 млн. грн. на возмещение расходов за льготные перевозки, однако до сих пор этих средств нет, отметил он.

Сейчас на предприятие прибыл заместитель городского председателя Луцка Петр ГОЦАЛЮК для обсуждения сложившейся ситуации.

Справка УНИАН. В Луцком предприятии электротранспорта работает свыше 700 работников. Предприятие обеспечивает работу 75 троллейбусов и 50 автобусов.