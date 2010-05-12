УЗ лишит льгот предприятия ГМК, не выполняющие условия Меморандума

«Укрзализныця» намерена лишить льгот на грузовые перевозки предприятия горно-металлургического комплекса, не выполняющие условия Меморандума с Кабинетом министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил директор департамента Министерства экономики Олег ПЕНДЗИН.

Он уточнил, что речь идет о выполнении пункта 3 постановления Кабмина от 24 марта т. г. о продлении действия Меморандума на 2-й квартал 2010 г.

По словам О. ПЕНДЗИНА, речь идет о 100% оплате предприятиями ГМК энергоносителей и паритете цен на продукцию на внутреннем и внешнем рынках.

О. ПЕНДЗИН сообщил, что «Укрзализныця» направила запрос в министерства экономики и промышленной политики о предоставлении до 20 мая официального списка предприятий, которые не соблюдают условия п. 3 постановления Кабмина. После этого «Укрзализныця» прекратит предоставление льгот по тарифам на грузоперевозки.

По информации О. ПЕНДЗИНА, в данный момент ряд предприятий ГМК не выполняют условия по паритету цен на катанку, рельсы, арматуру.

«Это очень серьезная проблема, которая может привести к приостановлению предоставления льгот явочным порядком», - заявил директор департамента Минэкономики.

Справка УНИАН. Осенью 2008 года Кабмин и представители предприятий ГМК и химпрома подписали Меморандум о взаимопонимании с целью нормализации ситуации в отраслях, в частности, стабилизации цен на их продукцию, сохранения рабочих мест, зарплаты и соцгарантий, а также развития внутреннего рынка.

В рамках Меморандума Кабмин постановлением №925 от 14 октября 2008 года ввел мораторий на повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки для горно-металлургических и химических предприятий, а также предложил Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики приостановить с 1 ноября 2008 года для них повышение цен на электроэнергию. Первоначально постановление было принято на период до 1 января 2009 года, а затем ежеквартально продлевалось.