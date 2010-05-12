Запорожская ОГА передаст аэропорт в коммунальную собственность

Запорожская облгосадминистрация намерена инициировать передачу госпредприятия "Международный аэропорт Запорожье" в коммунальную собственность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель Запорожской ОГА Борис ПЕТРОВ.

По его словам, изменение формы собственности с государственной на коммунальную позволит привлечь инвесторов и провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы, а также здания аэровокзала ГП "Международный аэропорт Запорожье", на которые необходимо свыше 600 млн. грн.

"Аэропорт нужно передать в коммунальную собственность. Это позволит нам более эффективно вести поиск инвесторов. Уже есть ряд предложений", - сообщил Б. ПЕТРОВ, отметив, что для развития аэропорта "необходимо 600-700 млн. грн.".

Справка УНИАН, Государственное предприятие "Международный аэропорт Запорожье" имеет в распоряжении аэровокзальный комплекс и взлётно-посадочную полосу длиной 2500 метров, оборудованную светотехническими и радионавигационными системами, что позволяет принимать и оправлять воздушные суда практически всех типов в любое время суток при достаточно сложных метеоусловиях.

Из аэропорта выполняются рейсы на самолётах ЯК-40, ЯК-42, АН-24, АН-140, Боинг-737, МД-82.